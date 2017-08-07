В Уфе после торжества в кафе 15 человек доставлены в инфекционную больницу Фото: автор В Уфе после торжества в кафе 15 человек доставлены в инфекционную больницу Фото: автор

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе после торжества в кафе по улице Салавата 15 человек доставлены в городскую инфекционную больницу. В Управлении Роспотребнадзора по региону проинформировали о регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, отмечавших 5 августа торжество в местном заведении.

«В данный момент совместно с республиканским следственным управлением проводятся необходимые мероприятия. Разбираемся в ситуации. 15 человек госпитализированы», — сообщил агентству «Башинформ» замруководителя республиканского Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

Сейчас проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия по ликвидации и локализации очага инфекционного заболевания и предотвращению распространения инфекции.