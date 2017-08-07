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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии мусульмане и православные проводят совместные мероприятия

ОБЩЕСТВО

В Башкирии мусульмане и православные проводят совместные мероприятия Фото: пресс-служба ДУМ РБ

В Башкирии мусульмане и православные проводят совместные мероприятия Фото: пресс-служба ДУМ РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане мусульмане и православные проводят совместные мероприятия. Одним из них стала детская межконфессиональная речная экскурсия по реке Белой. Она была организована молодежным отделом Духовного управления мусульман РБ.

25 детей из мусульманских и православных семей получили яркие впечатления от совместной прогулки на теплоходе «Чайка» вокруг Уфы. Мероприятие проходило в рамках республиканской духовной акции «Ислам против экстремизма» при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ.

«Дружба религий — это большая ценность и великое достояние. Межконфессиональный диалог важен для политической и социальной стабильности, для развития экономики, обмена и изучения мировых культурных ценностей. Дружба и братство — лучше любого богатства», — отметил первый заместитель председателя ДУМ РБ Айнур Арсланов.

Это уже не первое мероприятие, проведенное в республике мусульманами и православными. Ранее в рамках данной акции были организованы межконфессиональные молодежные форумы и субботники, походы детей в кино, совместные концерты в домах престарелых и детских домах. Месяц назад молодежный отдел ДУМ РБ организовал сбор вещей для приюта при Крестовоздвиженском храме Уфимской епархии, сообщили в пресс-службе ДУМ РБ.

Теги: религия, ДУМ РБ
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