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7 августа Понедельник

Уфа   °

Спидвей снова вернулся в Салават

СПОРТ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В Салавате после годичного перерыва состоялись соревнования по спидвею, проведенные под эгидой Федерации мотоспорта России — лично-командное первенство МФР. В первый день командную победу одержали гонщики Краснокамска, набравшие 28 очков из 30 возможных. Спортсмены из Пермского края выиграли у пяти соперников со счетом 5:1 и свели вничью заключительный заезд — с новосибирской "Сибирью". Новосибирцы отстали на три очка, потеряв очко в гонке с Луховицами и Санкт-Петербургом и Салаватом. При этом Иван Львов выиграл все шесть заездов и стал абсолютно лучшим в командных соревнованиях, а более опытный Максим Корчемаха как раз и обеспечил беспрепятственный путь к победе Краснокамску. У победителей лучший результат показал Иван Симиков — 17 очков, а его брат Алексей Симиков добавил 11. На третье место вышла команда "Нева-Спидвей" (Санкт-Петербург) — 21 очко, за который выступали балаковец Руслан Биктимиров (11 очков) и Данил Зеленский из Октябрьского (10).

Хозяева трека — команда салаватской спортшколы "Спидвей" заняла четвертое место с 16 очками. Чемпион России в классе 80 куб.см и вице-чемпион в классе 250 куб.см Павел Нагибин набрал 12 очков, Никита Павлов и Егор Оськин — по два. Последующие места заняли команды СТК имени В.Цыброва (Луховицы) — 12, "Звезда-ДОСААФ" (Люберцы) — 9, и "Иртыш" (Омск) — 8.

Во второй день в личном первенстве снова не было равных Ивану Львову — 15 очков. Серебряным призером стал Иван Симиков — 14 очков, а бронзовым — Павел Нагибин — 13. Данил Зеленский занял шестое место — 10, Никита Павлов — седьмое — 8. В первую десятку попал и экс-чемпион мира в командных гонках на льду Сергей Макаров из Луховиц, который дебютировал в спидвее. У него семь очков и девятое место.

Теги: мотоспорт, спидвей
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