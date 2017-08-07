В Башкирии на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган Фото: администрация Аургазинского района





















В Башкирии на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган Фото: администрация Аургазинского района

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Поздно вечером в минувшую субботу на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган. Он принес многочисленные разрушения, некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв. Все спецслужбы, соответствующие должностные лица администрации Аургазинского района, глава сельского поселения Батыровский сельсовет выехали на место происшествия. Уже ночью велась работа по расчистке дорог от поваленных деревьев, восстановлена подача электричества. В воскресенье утром глава администрации района Зуфар Идрисов провел выездное экстренное совещание, на котором озвучены предварительные масштабы произошедшего и поставлены задачи. На данный момент проводится подворный обход, ведется предварительная оценка ущерба от стихийного бедствия, но уже сейчас можно сказать, что последствия катастрофы исчисляются несколькими миллионами рублей. Газовые службы отключают от газа дома, ставшие непригодными для проживания и представляющие угрозу. Ведутся работы по разбору завалов.

Ветер был настолько сильным, что сносил крыши домов, с легкостью выбивал стекла домов и автомобилей, вырывал с корнем деревья. Жители пережили огромный шок и о случившемся рассказывают со слезами на глазах, сообщили в администрации муниципалитета.