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7 августа Понедельник

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Стихи башкирского сатирика Марселя Салимова опубликованы в антологии на болгарском языке

КУЛЬТУРА

Стихи башкирского сатирика Марселя Салимова опубликованы в антологии на болгарском языке

Фото: Анжела Димчева, Валерий Пощаров

Стихи башкирского сатирика Марселя Салимова опубликованы в антологии на болгарском языке

Фото: Анжела Димчева, Валерий Пощаров

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Болгарии вышла в свет поэтическая антологии «Словоприношение» на болгарском языке. Её составитель – президент Славянской академии литературы и искусств, известная болгарская поэтесса Елка Няголова.

В солидный альбомный том, прекрасно оформленный художником Даниэлой Зекиной, вошли 194 автора из 28 стран мира, пишущие на славянских языках. Из России чести быть представленным в антологии удостоился 21 поэт, чьи стихи не раз переводились на славянские языки: Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Лариса Васильева, Владимир Бояринов, Валентин Сорокин, Николай Переяслов, Надежда Мирошниченко, Валерий Латынин и другие именитые авторы, среди которых – и башкирский поэт-сатирик Марсель Салимов.

Стихи башкирского поэта в переводе Елки Няголовой опубликованы в отдельном разделе антологии – «Башкирия». В предисловии к антологии президент Славянской академии отметила, что большая группа национальных поэтов из Армении, Дагестана, Башкирии, Якутии, Молдовы и Швеции работают в тесном контакте со славянскими поэтами. Как обращение к народам славянских стран звучат слова знаменитого сатирика в его манускрипте: «Бог создал славян не для того, чтобы друг друга бить, а любить». Все мы прекрасно понимаем, как это актуально сегодня.

Марсель Салимов является соучредителем первого в мире Общества юмора народов (Габрово, 1989). Он лауреат Международной литературной премии «Алеко» (Болгария, 1996), обладатель Индульгенции Габровского Дома юмора и сатиры (2009). Удостоен почётных наград Союза болгарских журналистов и Профсоюза болгарских учителей. Будучи автором «Книги дружбы» на болгарском языке, Марсель Салимов провёл творческие вечера в Софии, Варне, Габрове и других городах Болгарии. Многократно участвовал в Габровских фестивалях юмора и сатиры и Международном фестивале поэзии «Славянские объятия».

Теги: книгоиздание
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