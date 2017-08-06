Уфимцы зажгли Сочи кураем с саксофоном - видео

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Эстрадно-джазовый оркестр из Уфы — участник крупного международного джазового фестиваля «Sochi Jazz Festival». В день открытия коллектив Башкирской филармонии под руководством Олега Касимова наряду с другими артистами прошел по Приморской набережной в боль­шом джа­зо­вом шес­твии. Музыканты, а также солисты Ильнур Хайруллин, Сиявуш Шерматов и другие, участвуют в традиционном событии по приглашению джазмена, президента фестиваля Игоря Бутмана.

Во второй день фестиваля Уфимский оркестр исполнил программу «Джазовые байки от Башгосфилармонии». «Я чувствовала гордость за своих земляков! Дирижёр оркестра Олег Касимов не только виртуозно вёл программу и руководил оркестром, но и дирижировал зрителями! Оркестр выгодно отличился от остальных коллективов тем, что исполнял свои композиции, — пишет наша землячка Гульнара Ямалетдинова в соцсети «ВКонтакте». — А когда на сцену вышел Ильнур Хайруллин с кураем, площадь замерла и слушала, затаив дыхание, соло с горловым пением, кубызом и саксофоном. Саксофон издавал звуки, не присущие инструменту, — это было клёкот птиц, завывание ветра, шелест травы, но не саксофон. А что делал Ильнур с кубызом — звуки топота лошадей, далёкое ржание, национальные мелодии, вобщем удивил!».

Выступление башкирских музыкантов вошло в репортаж Сочинского телевидения.

Фес­ти­валь Иго­ря Бут­ма­на проходит в Сочи с 2010 года и ранее носил название «Акваджаз». География широкая — из Москвы, Европы, Америки. На фестивале не только выступают все­мир­но из­вес­тные му­зы­кан­ты, но и проводятся мас­тер-клас­сы, твор­ческие встре­чи и джем-сей­шны. За­вер­шится «Sochi Jazz Festival» сегодня, 6 ав­густа, га­ла-кон­цертом на сце­не кон­цер­тно­го за­ла «Фес­ти­валь­ный».