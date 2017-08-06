В Башкирии пронесся разрушительный ураган Фото: соцсети







В Башкирии пронесся разрушительный ураган Фото: соцсети

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Разрушительный ураган пронесся накануне в некоторых районах республики. Сильный ветер сопровождался грозой и ливневым дождем. По сообщениям очевидцев, сильно пострадал центр Давлеканово. Пользователи соцсетей делятся фотографиями с последствиями непогоды.

Как сообщила директор телекомпании «Давлеканово» Екатерина Макиша, стихия валила вековые деревья, некоторые из них придавили автомобили. Повалены также заборы, с нескольких домов сорвало крыши. В частности, осталось без кровли закрытое здание бывшей шестой школы. Пострадало здание кирпичного завода. Были оборваны линии электропередач, на нескольких улицах до утра была отключена электроэнергия. Сейчас идут работы по ликвидации разрушений и восстановлению электроснабжения.

По сообщению местного отделения МЧС, жертв нет.