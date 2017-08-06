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6 августа Воскресенье

Уфа   °

В Уфе впервые пройдет фестиваль «Белая река»: объявлен кастинг

КУЛЬТУРА

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе впервые пройдет фестиваль авторской песни «Белая река». Гала-концерт фестиваля состоится 9 сентября на набережной реки Белая у Конгресс-холла.

Организаторы фестиваля — радио «Дача» при поддержке Geometria.ru приглашают жителей республики принять участие в фестивале. Приглашаются авторы и исполнители в жанрах поп, рок, рэп, хип-хоп, джаз или альтернатива. Главный приз — 300 тыс рублей, лауреат второй степени получит 100 тыс, лауреат III степени — 50 тыс рублей.

Заявки принимаются до 28 августа в официальной группе мероприятия. Участие могут принять лица не моложе 16 и не старше 40 лет, исполняющие песни собственного сочинения на родном языке. С 28 по 31 августа пройдет заочный конкурсный отбор участников на основании представленных анкет.

На втором этапе с 1 по 3 сентября все участники, прошедшие первый этап, будут приглашены на официальный кастинг, который пройдет по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 40 (клуб «Jet»). 3 сентября жюри определит финалистов фестиваля. 9 сентября на гала-концерте будут объявлены призеры фестиваля. Председатель жюри — заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, оперный певец Геннадий Родионов.

Вопросы по организации и проведении фестиваля можно задать по электронной почте whiteriverfest@gmail.com или по телефону: 8-905-000-81-81.

Теги: авторская песня, фестивали
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