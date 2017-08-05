Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимскому «Салавату Юлаеву» с большим трудом удалось обыграть «Автомобилист» из Екатеринбурга на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Матч на Кубке Губернатора Нижегородской области закончился нулевой ничьей в основное время.

Едва начался овертайм, уфимский воспитанник Артём Гареев нарушил правила, оставив «автомобилистов» в меньшинстве. Удаление было использовано довольно быстро — Денис Кокарев замкнул передачу Ильи Зубова на левой штанге — 1:0.

Уфимский клуб в числе лидеров Кубка. 7 августа «Салават» сыграет последний матч на этом турнире — против новокузнецкого «Металлурга».