Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин
Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник
Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимскому «Салавату Юлаеву» с большим трудом удалось обыграть «Автомобилист» из Екатеринбурга на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Матч на Кубке Губернатора Нижегородской области закончился нулевой ничьей в основное время.
Едва начался овертайм, уфимский воспитанник Артём Гареев нарушил правила, оставив «автомобилистов» в меньшинстве. Удаление было использовано довольно быстро — Денис Кокарев замкнул передачу Ильи Зубова на левой штанге — 1:0.
Уфимский клуб в числе лидеров Кубка. 7 августа «Салават» сыграет последний матч на этом турнире — против новокузнецкого «Металлурга».