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5 августа Суббота

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Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник

СПОРТ

Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин

Уфимскому «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» помог свой воспитанник Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимскому «Салавату Юлаеву» с большим трудом удалось обыграть «Автомобилист» из Екатеринбурга на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Матч на Кубке Губернатора Нижегородской области закончился нулевой ничьей в основное время.

Едва начался овертайм, уфимский воспитанник Артём Гареев нарушил правила, оставив «автомобилистов» в меньшинстве. Удаление было использовано довольно быстро — Денис Кокарев замкнул передачу Ильи Зубова на левой штанге — 1:0.

Уфимский клуб в числе лидеров Кубка. 7 августа «Салават» сыграет последний матч на этом турнире — против новокузнецкого «Металлурга».

Теги: хоккей, предсезонка
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