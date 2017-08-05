ФК «Уфа» и «Ахмат» устроили мегарезультативную субботу Фото: Олег Яровиков





















ФК «Уфа» и «Ахмат» устроили мегарезультативную субботу Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился матч 4 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги между ФК «Уфа» и грозненским «Ахматом».

Первый тайм завершился нулевой ничьей, соперники выжидали ошибок друг друга.

Первыми промах совершили хозяева. На 48-й минуте вновь ошибся центральный защитник уфимцев Джемал Табидзе и бразилец Лео открыл счет — 1:0.

Сергей Семак провел три замены, максимально усилив нападение. За десять минут до конца «Ахмат», не пропустивший до этого ни одного мяча в трех играх, сразу три получил от уфимского клуба. Сначала Боян Йокич замкнул фланговую подачу Дмитрия Стоцкого — 1:1. Через четыре минуты после розыгрыша штрафного Павел Аликин затылком вновь послал мяч в левый угол ворот гостей — 2:1. Но и на этом голевая программа не закончилась — Дмитрий Сысуев вновь забил в слабый угол «Ахмата» — 3:1.

Гости боролись до конца и под занавес отыграли один мяч с помощью удара Анхеля — 2:3.

Интересно, что и в поединке молодежных составов было забито столько же — уфимская «молодежка» вырвала победу, постоянно ведя в счете, на последних минутах — 3:2. Молодежный клуб Уфы возглавляет турнирную таблицу с максимумом очков — 12.

Основная команда не проигрывает четыре матча кряду, набрав 8 очков.

В пятом туре 8 августа уфимцы сыграют в Перми против «Амкара».