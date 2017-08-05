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Уфимский Музей советского быта переезжает из Гостиного двора

КУЛЬТУРА

Уфимский Музей советского быта переезжает из Гостиного двора Фото: Музей советского быта

Уфимский Музей советского быта переезжает из Гостиного двора Фото: Музей советского быта

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Музей советского быта, полюбившийся уфимцев, уехал из Гостиного двора, в которым находился со дня своего основания. Уже осенью музей откроется в новом месте – в креативном пространстве «Арт-квадрат», расположенном на улице Чернышевского. По словам создателя музея Кристины Абрамичевой, за год экспозиция серьезно выросла: горожане регулярно приносят в дар музею вещи, которые когда-то были им дороги.

«В этом заключается уникальность такого музея для города — через историю вещей, через добрые воспоминания о прошлом связь поколений может легко протянуться от родителей к детям. Занимается музей и таким важным делом, как поиск и сохранение фотографий из семейных архивов, ведь эта важная часть истории часто оказывается буквально на свалках. Друзья музея находят эти уникальные снимки, в музее их оцифровывают и выкладывают в интернет, чтобы найти героем и определить места в городе, где они были сняты, — говорит Кристина Абрамичева. — Новый туристический кластер представляется мне очень перспективным. Поэтому хорошо, если все интересные для уфимцев и туристов заведения будут сосредоточены в одном месте, таким образом, наши горожане будут знать, что здесь их вещи получат новую жизнь».

Теги: музей
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