В Башкирии «семерка» упала с обрыва: водитель погиб Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии «семерка» упала с обрыва: водитель погиб Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Утром в субботу, 5 августа, в Кугарчинском районе Башкирии произошла авария. ДТП случилось на 102 км автодороги Старосубхангулово-Мраково. Сейчас на этом участке ремонтируют мост. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 проигнорировал знаки, указывающие на необходимость объезда. В результате машина опрокинулась в обрыв. Водитель, 50-летний житель Зилаирского района, скончался на месте от полученных травм.

Всего, по данным УГИБДД МВД по РБ, за сутки в республике произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни двоих человек. Еще десять человек получили травмы.