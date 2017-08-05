В Башкирии пропала 80-летняя бабушка

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Нефтекамске уже третий день разыскивают 80-летнюю Фаниру Фасхутдинову.

Утром 2 августа женщина вышла из своего дома по улице Дзержинского и отправилась в микрорайон Ротково – в огород. Однако обратно так и не вернулась.

Пропавшая одета в длинное коричневое платье с цветами, жилет серо-зеленого цвета, белый платок, коричневые галоши, с собой был джинсовый рюкзак синего цвета.

Родственники пенсионерки просят всех, кто знает о ее местонахождении или видел ее в эти дни, позвонить по телефону: 8-967-74-63-380 или сообщить в полицию.