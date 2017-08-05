ФК «Уфа» сразится с грозным «Ахматом»

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 5 августа, пройдет матч 4 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. На стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» примет «Ахмат» из Грозного. Начало встречи — в 17 часов (15.00 мск).

Трансляция — в прямом эфире на БСТ. Обещанный комментатор — Геннадий Орлов.

После трех туров «Ахмат» имеет три победы и ни одного пропущенного мяча в свои ворота.

Уфимцы после победы на старте во второй и третьем турах сыграли вничью с серьезными соперниками.