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5 августа Суббота

Уфа   °

ФК «Уфа» сразится с грозным «Ахматом»

СПОРТ

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 5 августа, пройдет матч 4 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. На стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» примет «Ахмат» из Грозного. Начало встречи — в 17 часов (15.00 мск).

Трансляция — в прямом эфире на БСТ. Обещанный комментатор — Геннадий Орлов.

После трех туров «Ахмат» имеет три победы и ни одного пропущенного мяча в свои ворота.

Уфимцы после победы на старте во второй и третьем турах сыграли вничью с серьезными соперниками.

Теги: футбол, РФПЛ
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