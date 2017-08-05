Башкортостан вошел в федеральный проект «Культурно-просветительский туризм»

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкортостан стал одним из регионов России, вошедших в федеральный проект «Культурно- просветительский туризм», организованный Российским обществом «Знание» при поддержке фонда «ЗОЖ».

Проект стартовал в апреле 2017 года в регионах страны, в которых начата работа по созданию интересных общедоступных маршрутов, проходящих по историческим и культурным местам.

Более 20 воспитанников секций «Скалолазание» и «Спортивный туризм» Центра туризма Белорецка промаркировали однодневный пеший маршрут выходного дня на гору Малиновая, протяженностью 12 километров. К восхождению на гору присоединились известный башкирский блогер Раис Габитов, популярный видеоблогер, основатель проекта Rutrail Денис Доропей, а также туристы из Магнитогорска.

Начинается маршрут в Белорецке и заканчивается в деревне Отнурок. Нить маршрута проходит через первую, вторую и третью Малиновку. На всем пути следования активисты нанесли специальные маркировки на деревья и камни, установили сопроводительные таблички. Для удобства путешественников созданы подробные описания и пояснения к маршрутам, фото и видео отчеты, карты и GPS треки. Для каждого маршрута также создана культурно-историческая справка, рассказывающая о местах, по которым проходит путь. Результаты кропотливой работы загружены на сайт проекта, где каждый желающий может все скачать и отправиться в путешествие самостоятельно и абсолютно бесплатно. Маршрут прост для прохождения: никаких сложных препятствий, требующих специальных знаний, умений и снаряжения, туристам не требуется.

«Самая доступная и горячо любимая вершина среди туристов — Первая Малиновка. Именно там снималась серия «Каменный мешок» известной киноэпопеи «Вечный зов», — рассказал Раис Габитов. — Склоны ее покрыты каменистыми россыпями — курумниками. В августе спелая крупная ароматная малина покрывает весь курумник и издалека кажется, что камни малинового цвета. Кроме того, с вершины горы видна почти вся южная часть Уральского хребта».

«Гора Малиновка стала частью Большой Южноуральской тропы. Уже порядка 200 человек прошли этот маршрут, среди которых 135 школьников Белорецка и 70 студентов Стерлитамакского филиала БГУ. В нашем Центре туризма города Белорецк более 1000 воспитанников, сейчас мы готовимся к восхождению на гору группами. Мы считаем, что проект Rutrail затеял нужное дело. Думаю, что мы смогли внести вклад в развитие туризма в нашем красивейшем регионе», — отметила заместитель директора Белорецкого турцентра Елена Коноплина.

Как отмечают организаторы проекта, маркировка горы Малиновая и туристические походы активистов по маршруту стали самыми массовыми в истории проекта. Активистами промаркированы еще два маршрута на горы Кумардак и Ялангас. В ближайшее время они будут загружены на сайт.

Напомним, в начале июля в Башкортостане начали создавать Большую южноуральскую тропу. Всего в тропе будет более 100 км. Она пройдет через самые красивые вершины республики — Ялангас, Инзерские Зубчатки, и закончится на горе Иремель. Трасса подробно обсуждается с опытными туристами и специалистами региона.