«Молодёжные» команды «Уфы» и «Ахмата» встретятся в полдень Фото: ФК «Уфа»
«Молодёжные» команды «Уфы» и «Ахмата» встретятся в полдень
«Молодёжные» команды «Уфы» и «Ахмата» встретятся в полдень Фото: ФК «Уфа»
УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В субботу, 5 августа, на стадионе «Нефтяник» встретятся молодёжные составы футбольных клубов «Уфы» и грозненского «Ахмата».
Это будет матч молодёжного первенства РФПЛ.
Уфимцы, наряду с молодежной командой казанского «Рубина» имеют после трёх матчей 100-процентный результат.
Грозненский клуб после победы на старте потом сыграл дважды вничью.
Встреча начнётся в 12 часов по уфимскому времени.