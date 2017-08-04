В Башкирии появится система дистанционного обучения башкирскому языку Фото: автор



В Башкирии появится система дистанционного обучения башкирскому языку Фото: автор

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Ученые и преподаватели Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы активно работают над созданием электронного курса обучения башкирскому языку. Прототип новой образовательной платформы планируют представить уже к началу учебного года.

Авторы курса подчеркивают: теперь изучать башкирский язык сможет любой желающий – независимо от степени языковой подготовки, возраста и местонахождения. Об этом говорит и название – Международная система дистанционного обучения башкирскому языку. Пока платформа реализована только на русском языке, следующим шагом станет создание аналогов на башкирском и английском языках, перевод на другие языки будет осуществляться «по требованию».

По словам декана факультета башкирской филологии БГПУ им. Акмуллы Луизы Самситовой, программа обучения включает три уровня – от изучения элементарных правил чтения и произношения до способности говорить на башкирском языке и понимать его. Осенью мы увидим пилотную версию начального уровня, в настоящее время платформу активно наполняют «начинкой».

Работа над курсом идет уже несколько лет, причем начиналась она как лаборатория разработки медиаконтента – преподаватели-энтузиасты готовили первые электронные учебники по башкирскому языку.

«При создании программы был учтен мировой опыт электронного образования, но при этом модель совершенствовалась под особенности башкирского языка, — говорит Луиза Самситова. – Проект прошел внутреннюю экспертизу, и теперь нам необходимо получить экспертное мнение ведущих учителей башкирского языка и литературы со всей республики».

Над созданием контента для дистанционного курса трудились 11 методистов-филологов, более 30 учителей башкирского языка, аспиранты, магистранты и студенты БГПУ. За техническую реализацию отвечают сотрудники информационно-технического управления университета.

«Наши коллеги-филологи далеко продвинулись в том, чтобы обучить башкирскому языку любого желающего. А мы со своей стороны попробовали сделать модель такого ресурса, куда можно было бы заложить их идеи, — комментирует проректор по информационным технологиям БГПУ им. М. Акмуллы Илья Кудинов. – У нас достаточно ресурсов: это и образовательный портал, и дистанционная олимпиада, и открытая школа с видеоуроками на башкирском языке, но они были разрозненны. Теперь мы пришли к пониманию того, что нужно все объединить».

Разработчики обещают, что учиться будет не скучно – дистанционный курс направлен не на механическое заучивание правил, а на возможность общаться на башкирском языке. У пользователей будет возможность не только читать и писать, но и слушать аудиофайлы и смотреть видео, а в случае необходимости – даже консультироваться с преподавателями. Доступ к образовательной платформе станет возможен в том числе и с гаджетов – смартфонов и планшетов. По окончании курса можно будет даже получить сертификат, правда, подтвердить квалификацию дистанционно не получится – сдавать экзамен придется уже на факультете.

Напомним, накануне Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил, что республика будет делать все, чтобы сохранить башкирский язык. Помимо внедрения электронного обучения, в школах введут факультативные уроки для тех, кто хочет углубленно изучать родной язык. Появятся и вечерняя форма обучения для желающих.