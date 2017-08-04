«Газпром» раскрывает промышленный потенциал республики

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УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские газотранспортники активно содействуют расширению использования высокотехнологичной продукции Башкортостана в интересах ПАО «Газпром». Обществом успешно реализуется «Дорожная карта», предусматривающая взаимодействие «Газпрома» и Правительства республики по привлечению возможностей региональных производителей для газовой отрасли. На сегодня 94 вида продукции, выпускаемой в регионе, включены в реестры оборудования, материалов и технологий, допущенных к применению на объектах «Газпрома». По итогам конкурсных закупок компанией уже приобретено 55 видов региональной продукции, где только в I полугодии 2017 года сумма контрактов составила порядка 1,4 млрд. руб.

Нефтегазовый комплекс остается основой российской экономики. На повестке дня – освоение новых месторождений нефти и газа, добыча трудноизвлекаемого углеводородного сырья, повышение отдачи пластов, диверсификация маршрутов нефтяных и газовых магистралей.

Работа по изучению возможностей предприятий Республики Башкортостан по выпуску продукции для нужд ПАО «Газпром» началась в сентябре 2014 года. Тогда и были определены три категории участников данного процесса. В первую группу вошли организации, выпускающие продукцию для импортозамещения с целью технологического развития «Газпрома». Во вторую – организации, которым требуется дополнительная проработка возможности выпуска импортозамещающей

продукции. В третью группу – предприятия, выпускающие оборудование, не являющееся импортозамещающим, но представляющее интерес для «Газпрома».

По результатам аудита в июле 2015 года ПАО «Газпром» утвердило приоритетный перечень продукции и технологий промышленно-научного комплекса Республики Башкортостан, актуальный для ПАО «Газпром».

Ярким примером успешной реализации политики импортозамещения является совместная работа ООО «Газпром трансгаз Уфа» и УМПО по повышению надежности двигателя АЛ-31СТ, используемого в качестве привода газоперекачивающих агрегатов. Она началась пять лет назад. Совместными усилиями специалистов УМПО и ООО «Газпром трансгаз Уфа» удалось повысить наработку привода на отказ в несколько раз. «Газпром» снял все ограничения на применение уфимского двигателя, таким образом определилась перспектива его использования на объектах газовой отрасли. Сегодня же можно говорить об увеличении интереса к продукции уфимских моторостроителей со стороны стран ближнего зарубежья.

К слову, за успехи в создании новейших образцов высокоэффективной техники авторский коллектив башкирских газотранспортников удостоен премии I степени имени академика А.Люльки.

В мае этого года было подписано соглашение о намерениях между ПАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Ростех» о создании на базе АО «Уфа-АвиаГаз» (дочернее предприятие ПАО «УМПО») отдельного производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT.

Не менее важное соглашение руководство «Газпрома» подписало в июне текущего года с ОАО «Салаватнефтемаш» в рамках Петербургского международного экономического форума, согласно которому при участии компаний «Linde», ОАО «Силовые машины» планируется объединить усилия для организации производства на территории страны оборудования для сжижения и переработки природного газа. Специалисты ПАО «Газпром» отмечают, что тенденции к использованию отечественных продуктов только развиваются. Компания настроена на долгосрочное сотрудничество с российскими предприятиями. Теперь ответ за отечественными поставщиками.

– Что касается российского оборудования, то мы активно используем, например, телекоммуникационное оборудование уфимской компании «Полигон», – отметил на одном из последних совещаний в Уфе начальник управления ПАО «Газпром» Константин Чепуркин. – Мы провели несколько встреч с перспективными отечественными производителями, будем устанавливать с ними более тесные контакты. В последних наших решениях доля российских технологий становится все заметнее.

Республике еще только предстоит раскрыть весь свой потенциал и в других промышленных сферах. К примеру, сегодня Уфимский компрессорный завод успешно работает над созданием современного моноблока по компримированию природного газа. Это оборудование имеет высокий индекс востребованности на фоне динамичного развития рынка газомоторного топлива в России.

Организациям региона важно учесть, что «Газпром» в первую очередь интересует перспективная высокотехнологичная продукция, отвечающая самым высоким мировым требованиям. Сейчас предлагаемая предприятиями республики продукция в лучшем случае находится на уровне отечественных и, реже, мировых аналогов.

– Быть поставщиком «Газпрома» непросто. Это означает неукоснительное выполнение корпоративных требований компании не только к выходным параметрам изделия, но и к системам менеджмента, контроля качества и приемки продукции, – говорит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. – Убежден, что «заходить» в «Газпром» с предложениями по импортозамещению от республики надо одной бизнес-командой. Возможно, решение найдется в объединении усилий путем создания «ассоциации производителей импортозамещающей промышленной продукции от РБ», возглавляемой опытными менеджерами. Не обойтись и без развития межрегиональных взаимовыгодных отношений в вопросах производства импортозамещающей продукции.

Высокий научный и производственный потенциал, мощный нефтегазовый комплекс открывают хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества, будущих масштабных инвестиций в экономику Башкортостана.

Только факты

С момента начала реализации «Дорожной карты» (сентябрь 2014 г.) компанией «Газпром» приобретена высокотехнологичная продукция Башкортостана на сумму свыше 6,6 млрд. рублей.