Неделя глазами СМИ: уроки башкирского, яства для Явы, как прокурор выгораживал сына Фото: Олег Яровиков Неделя глазами СМИ: уроки башкирского, яства для Явы, как прокурор выгораживал сына Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Развязка будет

1 августа глава Башкортостана Рустэм Хамитов проинспектировал строительство транспортной развязки в районе Тимашевского железнодорожного переезда в Уфе. Он положительно оценил ход строительства. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Общая протяженность транспортного участка составит 1 км. Длина двухполосного путепровода — 161 метр, сообщил «Башинформ».

«К IV кварталу 2018 года жители Уфы и прилегающих поселков получат новый путепровод, который существенно улучшит здесь транспортную ситуацию», — сказал глава региона.Также Рустэм Хамитов прокомментировал подписание договора на строительство Восточного выезда из Уфы. 27 июля в Стамбуле Башкирская концессионная компания и ООО «Лимакмаращавтодороги», компания Группы Лимак (Турция) подписали договор на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы. «На сегодняшний день, на условиях концессии, может быть, еще не на 100%, а на 90 можно говорить о том, что завершение этого строительства возможно», — заявил Рустэм Хамитов. Срок сдачи объекта запланирован на 2025 год. К этому времени будут соединены федеральные трассы М5 и М7 через Уфу для легкового транспорта. 1 августа Правительство РБ утвердило проект планировки и межевания территории линейного объекта «Восточный выезд из города Уфы».

Бывшие вице-мэры: до и после приговора

1 августа Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему вице-мэру города Ильдару Хасанову, сообщила ГТРК «Башкортостан». Экс-чиновник признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 500 тысяч рублей. По версии следствия, Хасанов потребовал «откат» от коммерческой фирмы за содействие в получении финансирования. При передаче денег он был задержан правоохранителями. Как сообщила «Молодежная газета», прокуратура посчитала решение суда чересчур мягким и намерена его обжаловать.

Расследование уголовного дела в отношении другого бывшего вице-мэра Уфы — Александра Филиппова завершено. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передается в суд. Экс-чиновника обвиняют в уклонении от уплаты 3 млн 700 тысяч рублей подоходного налога, сообщила ГТРК «Башкортостан».

Уроки башкирского

Министр образования РБ Гульназ Шафикова разъяснила ситуацию с изучением башкирского языка. «Башкирский язык как государственный изучается с 1 по 9 класс один или два раза в неделю. Его изучение осуществляется в рамках федерального государственного стандарта и обеспечено Конституцией РБ и законом «Об образовании» РБ», — пояснила она. Изучение родных языков ведется исходя из заявления родителей, обратила внимание министр. Если дети не выбирают изучение башкирского языка в качестве родного, он будет предложен им в качестве факультатива. 12 августа на большом педсовете в Уфе обсудят изучение башкирского языка как государственного, сообщил «Башинформ».

3 августа глава Башкортостана Рустэм Хамитов, в ходе осмотра строительства лицея №161 в Демском районе Уфы, прокомментировал ситуацию с изучением в школе родных языков. Он отметил, что Конституция и законы РФ дают право изучать родные языки в полном объеме без ограничений. Вместе с тем нельзя заставлять учеников, для которых коренной язык республик не является родным, изучать его против желания. «Министерство образования РБ еще раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в республике и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы 8 и 9 классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного», — сказал Рустэм Хамитов. Он отметил, что изучение родного языка — это выбор родителей, и призвал не политизировать этот вопрос.

Также стало известно, что новый учебный год в Башкортостане начнется позже обычного. В этом году День знаний совпадает с праздником Курбан-байрам и является нерабочим. «Так как учебные графики школа формирует самостоятельно, она вправе начать учебный год не 1 сентября, а, например, 2 или 4 сентября», — пояснили в Минобразования РБ.

Крым наш санаторий

В собственность Башкортостана безвозмездно передан санаторий в Крыму, расположенный в Евпатории, сообщил «Башинформ». Передача санатория произошла в рамках реализации Меморандума между Советом министров Крыма и правительством Башкортостана от 7 июля 2017 года. В регионе создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации меморандума.

Вертолеты и яства для Западной Явы

2 августа в Доме Правительства РБ на встрече с делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия подписан протокол о намерениях развития двустороннего сотрудничества. Документ подписали глава Башкортостана Рустэм Хамитов и губернатор провинции Западная Ява Ахмад Херьяван, сообщил «Башинформ».

«Мы хотели бы участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Индонезии. Прежде всего это модернизация и строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей», — сказал Рустэм Хамитов. Башкортостан может стать для Индонезии надежным поставщиком продовольственной продукции, которая имеет статус халяльной.

«Башкортостан — крупнейший производитель мёда в РФ. Мы знаем, что в Индонезии любят мёд, и что у вас особенно высоко ценится мёд диких пчел», — обратился Рустэм Хамитов к губернатору Западной Явы. «Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — добавил глава республики.

«Мы планируем развивать взаимодействие в таких областях, как образование, культура, сельское хозяйство, животноводство и машиностроение. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области металлургии и нефтехимической отрасли», — сказал губернатор Западной Явы.

Остановлена госзакупка на 60 млн

УФАС по РБ через суд остановило исполнение контракта на закупку видеокамер для автодорог в Уфе из-за нарушения процедуры. Об этом рассказал и. о. руководителя ведомства Рузалин Хабибуллин. Речь идет об аукционе, результаты которого были подведены в мае: в ходе торгов цена контракта была снижена с 80 до 59,8 млн рублей. Предметом аукциона была установка камер фото- и видеофиксации в Уфе. Заказчиком выступало управление коммунального хозяйства города. В торгах участвовали «Башинформсвязь», предложившая 60,2 млн рублей, и ООО «ИТБ», ставшее в итоге победителем. Контракт был заключен 9 июня. Хабибуллин отметил, что «управление ГИБДД по Башкирии выступало на нашей стороне в качестве заинтересованного лица». В беседе с РБК-Уфа начальник УГИБДД сказал, что «[эти камеры] нам не нужны, мы отказались».

Фонд для обманутых дольщиков

Президент РФ подписал закон о создании компенсационного фонда, куда направят отчисления застройщиков. За счёт этих средств будет выплачиваться возмещение дольщикам в случае банкротства. Решение о завершении строительства на средства фонда будет приниматься в том случае, если застройщик не выполнил обязательства. Депутаты Госсобрания РБ участвовали в консультациях Минстроя России по правоприменению нового закона, вносили свои предложения. В Башкортостане около двух тысяч граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщил телеканал БСТ. Размер взносов в фонд составит 1,2% от цены договора участия в долевом строительстве.

Платить за тепло, когда холодно

Министерство ЖКХ Башкирии подготовило проект постановления правительства о переходе на новую систему оплаты отопления. Как следует из текста проекта, с 1 октября 2018 года жители 17 муниципалитетов будут платить за тепло только в течение отопительного периода. В перечень вошли Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Кумертау и ряд районов. Остальные продолжат оплачивать тепло равномерно в течение отопительного периода, сообщил РБК-Уфа.

Собственный двор

1 августа на совещании в мэрии глава администрации Уфы поручил профильным структурам начать масштабную работу по приватизации придомовых территорий. Все дворы планируется передать в собственность жителей. Как сообщил телеканал «Вся Уфа», это поможет улучшить состояние придомовых территорий.

Кто получит 500 тысяч «подъемных»

Молодым специалистам, которые придут работать на сельхозпредприятия республики, могут увеличить размер единовременного пособия, сообщил «Башинформ». С таким предложением выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на совещании в Минсельхозе РБ. «Предлагаю увеличить сумму господдержки в виде единовременных выплат до 500 тысяч рублей выпускникам вузов и колледжей», — подчеркнул он.

На совещании Рустэм Хамитов подвел итоги работы агропромышленного комплекса в первом полугодии 2017 года. «Объем продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-июнем прошлого года вырос на 14% и составил почти 52 млрд рублей», — привел он данные. Производство молока снизилось на 0,7%.

Главная задача на ближайшее время — организованное проведение уборочных работ при минимальных потерях урожая. «В этом году нам предстоит убрать с вами 2,2 млн гектара», — сказал руководитель республики. Он отметил, что по зерновым уборку нужно завершить в диапазоне от 2,5 до 3 млн тонн зерна. За высокие результаты в уборке урожая лучшие механизаторы будут награждены автомобилями. Рустэм Хамитов также добавил, что нужно «возрождать традиции шефства во время уборки, когда у основного комбайнёра всегда был помощник. Молодые ребята должны учиться».

Прокурор выгораживал сына

В Башкирии экс-прокурора Октябрьского обвиняют в должностном преступлении. В 2015 году его 16-летний сын сел за руль «Форд-Фокуса», принадлежащего прокуратуре, и совершил ДТП. Прокурор решил этот факт скрыть и документально зафиксировать, что аварию совершил не его сын, а водитель прокуратуры. По указанию начальника тот вывез поврежденный «Форд» за город и столкнул в кювет. Потом водитель дал показания, что был за рулем сам, а инспектор ГИБДД составил фиктивную схему. Факт сокрытия истинного виновника ДТП обнаружила проверка УФСБ. На 42-летнего прокурора, водителя и инспектора завели уголовное дело. Пока шло следствие, прокурор вышел на пенсию, а водитель и инспектор уволились. Теперь дело передано в суд. Также в суд передано уголовное дело на сына прокурора, виновника ДТП, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Деньги для талантов

Рустэм Хамитов подписал Указ об увеличении в два раза стипендий Главы РБ для одаренных учащихся. Размер повышен до 700 рублей. Эта мера поддержки талантливых детей направлена на выявление и поощрение учащихся, добившихся лучших результатов в учебе, спорте и творческой деятельности в текущем учебном году, сообщила газета «Кызыл тан».