Министр образования Башкирии дала пояснения родителям по изучению родных языков

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования изучение родных языков является частью программы, формируемой участниками образовательных отношений. Поэтому с каждого родителя должны взять заявление, какой язык для своего ребенка он выбирает в качестве родного. Об этом заявила министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова.

«Это продолжается уже четвертый год, поэтому мы не видим никакой проблемы в том, что дальше что-то будет сокращаться. Дети у нас по новым стандартам обучаются уже в седьмом классе. Родители пишут заявление о том, какой язык они выбирают в качестве родного, и, исходя из этого, класс изучает тот или иной язык — башкирский, татарский, марийский и еще 11 языков, которые у нас изучаются в школах», — отметила министр.

Она пояснила, что, если дети не выбирают изучение башкирского языка в качестве родного, он будет предложен им в качестве факультатива. «В любом случае ни один преподаватель башкирского языка у нас без нагрузки не останется», — уточнила министр.

Сейчас рассматривается необходимость изучения башкирского языка не только в общем образовании, но и для других категорий желающих. Гульназ Шафикова сообщила, что изучать башкирский язык выражают желание студенты, работающие люди, пенсионеры. Для них будут расширяться возможности, предоставляться условия для изучения через дистанционные, электронные формы обучения. Для этого появятся новые учебные пособия по изучению башкирского языка, анимация, художественные фильмы, которые точно также будут учить башкирскому языку.

«Это будет новая образовательная программа, методика и всё обеспечение по изучению башкирского языка, как иностранного для всех желающих, но не владеющих башкирским языком, — пояснила министр. — В течение этого и следующего года мы разрабатываем программу. Думаем, что со следующего учебного года в пилотном режиме мы апробируем, а дальше уже будем предлагать для использования».