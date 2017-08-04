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4 августа Пятница

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Литераторы Уфы проведут на Айгире поэтический фестиваль

КУЛЬТУРА

Литераторы Уфы проведут на Айгире поэтический фестиваль Фото: Depositphotos.com

Литераторы Уфы проведут на Айгире поэтический фестиваль Фото: Depositphotos.com

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уфимские поэты и писатели, любители поэзии соберутся на первый поэтический фестиваль «Уфа-Айгир». Организатор мероприятия — редакция газеты «Истоки».

«Пятый год в газете «Истоки» проходит поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца». Пришло время встретиться с нашими авторами лицом к лицу. То, что одно из стихотворений конкурса признается победителем, по большому счету, игра случая. Но попадание в десятку говорит о том, что это настоящее стихотворение, что оно достойно внимания читающей публики. Поэтому мы приглашаем на наш фестиваль истинных любителей поэзии, чтобы пройти своеобразное испытание на прочность, силу и мастерство», — написал на своей странице в Facebook известный поэт и переводчик, редактор «Истоков» Айдар Хусаинов.

Фестиваль пройдет на турбазе Айгир, в Белорецком районе.

Заезд участников на фестиваль начнется сегодня, а в субботу, 5 августа, мероприятие откроется с вручения дипломов победителям конкурса «10 стихотворений месяца». В программе фестиваля запланированы дискуссия «Место поэзии в современном мире», конкурс «Ступени», презентация газеты «Истоки», а также новых поэтических сборников, семинар «Самоорганизация литературного процесса», экскурсии.

Теги: поэтический фестиваль
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