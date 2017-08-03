Стало известно, где отдыхают знаменитости из Башкирии Фото: сайт газеты «Комсомольская правда-Уфа»





Стало известно, где отдыхают знаменитости из Башкирии Фото: сайт газеты «Комсомольская правда-Уфа»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В этом году география отдыха медийных лиц из Башкортостана широка — от просторов родной республики до Китая. «Комсомольская правда-Уфа» внимательно изучила Instagram знаменитостей и выяснила, где и как они отдыхают летом-2017.

Выдающаяся спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась фотографиями отдыха с мужем Павлом Волей и двумя детьми из Испании и Португалии. Лидер группы «Пицца» Сергей Приказчиков посетил свой любимый город – Париж. Биатлонист Антон Бабиков со своей девушкой проводит отпуск в Австрии. Оперный певец Ильдар Абдразаков после рабочей поездки в Париж отправился на Мальдивы. Паралимпийская чемпионка по плаванью Оксана Савченко отправилась покорять реку Сим в Башкортостане. Певец Радик Юльякшин для отдыха выбрал популярный морской город Санью на юге китайского острова Хайнань.

Подробнее об отдыхе певицы Земфиры, светской львицы Евгении Машко, звездного визажиста и телеведущего Сердара Камбарова читайте на сайте издания.