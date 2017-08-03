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Госкомтранс Башкирии назвал стоимость скоростного трамвая в Уфе

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Госкомтранс Башкирии назвал стоимость скоростного трамвая в Уфе Фото: Олег Яровиков

Госкомтранс Башкирии назвал стоимость скоростного трамвая в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Инвестиционный проект по развитию системы скоростного трамвая в Уфе Госкомтранс Башкортостана оценивает в 6-7 млрд рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

«Вопрос реализации проекта мы сейчас прорабатываем. На следующей неделе планируем провести совещание, рассмотреть модели, возможные для реализации в Уфе. По итогам нашей проработки до конца года подготовим три модельных предложения для утверждения руководством республики. Затем, уже на основании тех решений, которые будут приняты, продолжим дальнейшую работу», — заявил недавно назначенный руководитель Госкомтранса.

По его словам, сейчас рассматриваются возможности выхода на Российский фонд прямых инвестиций, Государственную транспортную лизинговую компанию, а также на иностранные инвестиции.

«Это инвестиционные фонды арабских стран, в первую очередь Катара, — добавил Тимур Мухаметьянов. — Идеи есть, поручения имеются, механизм мы отрабатываем».

Теги: Госкомтранс РБ, скоростной трамвай
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