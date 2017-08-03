В Башкирии планируют отменить льготы по транспортному налогу и налогу на имущество Фото: Андрей Старостин В Башкирии планируют отменить льготы по транспортному налогу и налогу на имущество Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство финансов Башкортостана планирует отменить со следующего года целый ряд льгот по налогу на имущество и автотранспортному налогу. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Министерство опубликовало отчет об оценке эффективности налоговых льгот по итогам 2016 года и свои предложения по их перспективам.

Речь идет о налоге на имущество организаций и транспортном налоге. По итогам анализа Минфин предлагает отменить льготы сразу нескольким группам предприятий.

К ним относятся:

— общественные объединения и ассоциации, работающие за счет добровольных взносов и пожертвований, если они не осуществляют предпринимательскую деятельность;

— организации народных художественных промыслов;

— товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан;

— малый бизнес, работающий в производственно-технологических центрах субъектов малого предпринимательства (в части имущества, созданного или приобретенного для осуществления производственной деятельности);

— профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

— научно-исследовательские учреждения, предприятия Академии наук, а также научно-исследовательские, конструкторские учреждения, опытные и опытно-экспериментальные предприятия (в отношении имущества, используемого в целях научной и исследовательской деятельности);

— производители пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, при производстве не менее 10 млн декалитров в год;

— профессиональные образовательные организации, финансируемые из бюджета и работающие по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в ходе обучения;

— государственные, муниципальные учреждения по транспортным средствам, принадлежащим им на праве оперативного управления, оснащенным спецсигналами и спецоборудованием;

— физические лица, которые платят транспортный налог по пониженным ставкам.

Трем группам льготы намерены увеличить. Физические лица, предприятия, владеющие грузовыми автомобилями, и пассажирские перевозчики, использующие в качестве топлива природный газ, получат скидку не 20, а 50% от ставки налога.

Окончательное решение примут депутаты Госсобрания Башкортостана. Рассматривать вопрос будут одновременно или чуть ранее бюджета на 2018 год, то есть примерно в сентябре-октябре.

«Мы обсуждали эту инициативу на заседании межведомственной комиссии. Вероятность принятия предложений министерства оцениваю как высокую, может быть, не в том объеме, но изменения однозначно будут», — заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина.