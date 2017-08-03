В Уфе погиб рабочий, упавший в траншею трубопровода Фото: Олег Яровиков В Уфе погиб рабочий, упавший в траншею трубопровода Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 2 августа возле жилого дома по улице Гафури, 11, погиб рабочий, упавший в траншею трубопровода.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, ЧП произошло во время проведения ремонта трубопровода. Рабочий подрядной организации, осуществляющей работы на данном участке, погиб после падения в траншею.

Опыт работы у погибшего был значительным, все необходимые инструктажи с ним проведены. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Для проведения расследования создана специальная комиссия.