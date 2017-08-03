Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству Фото: ИА «Башинформ»
Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству
Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму, Общественная палата республики совместно с Центром инноваций социальной сферы РБ организуют бесплатное обучение предпринимателей.
Обучение будет проходить в формате семинара — деловой игры на тему «Введение в социальное предпринимательство».
Будут рассмотрены вопросы о том, как стать социальным предпринимателем и чем социальный бизнес отличается от просто бизнеса, какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей, изменения в федеральном законодательстве по доступу негосударственных организаций к оказанию социальных услуг. Участникам семинара расскажут также о механизмах обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и передаче этим организациям от 10 процентов бюджетных средств, реестре поставщиков социальных услуг, исполнителей общественно-полезных работ, новых нишах для негосударственных организаций. Состоится разбор лучших кейсов социальных предпринимателей 2016 года, сообщили в пресс-службе Центра инноваций социальной сферы РБ.
Тренинг построен с использованием механизма реалити-анализа. Обучение пройдет в трех городах республики.
8 августа – г. Белебей («Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства», ул. Ленина,13)
9 августа – г. Бирск (МАУ «ТОК-Центр УМникум», ул. Интернациональная, 94а)
10 августа – г. Стерлитамак (пр. Октября, 32, администрация ГО г. Стерлитамак, ком. 201)
Обучение проведет Денис Богатов (г. Москва) — директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, бизнес-тренер, тренер в области социального предпринимательства.
Предварительная запись по телефонам: 8(347)264-62-90, 8(347)243-38-37 или по почте: mail@ciss-rb.ru