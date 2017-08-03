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3 августа Четверг

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Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму, Общественная палата республики совместно с Центром инноваций социальной сферы РБ организуют бесплатное обучение предпринимателей.

Обучение будет проходить в формате семинара — деловой игры на тему «Введение в социальное предпринимательство».

Будут рассмотрены вопросы о том, как стать социальным предпринимателем и чем социальный бизнес отличается от просто бизнеса, какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей, изменения в федеральном законодательстве по доступу негосударственных организаций к оказанию социальных услуг. Участникам семинара расскажут также о механизмах обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и передаче этим организациям от 10 процентов бюджетных средств, реестре поставщиков социальных услуг, исполнителей общественно-полезных работ, новых нишах для негосударственных организаций. Состоится разбор лучших кейсов социальных предпринимателей 2016 года, сообщили в пресс-службе Центра инноваций социальной сферы РБ.

Тренинг построен с использованием механизма реалити-анализа. Обучение пройдет в трех городах республики.

8 августа – г. Белебей («Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства», ул. Ленина,13)

9 августа – г. Бирск (МАУ «ТОК-Центр УМникум», ул. Интернациональная, 94а)

10 августа – г. Стерлитамак (пр. Октября, 32, администрация ГО г. Стерлитамак, ком. 201)

Обучение проведет Денис Богатов (г. Москва) — директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, бизнес-тренер, тренер в области социального предпринимательства.

Предварительная запись по телефонам: 8(347)264-62-90, 8(347)243-38-37 или по почте: mail@ciss-rb.ru

Теги: предпринимательство, бизнес-тренинг
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