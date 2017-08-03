Башкирия в федеральных СМИ: промывание мозгов, экология хуже плохой, из Уфы – с опытом

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Странный локальный ливень в Уфе, о котором большинство горожан узнало из местных СМИ, старатели из главных медийных рек превратили чуть ли не во всемирный потоп. «Первый канал» веско заявил: «Уфу накрыл мощный ливень». После дежурного и лишенного в данной ситуации всякого смысла вступления «Последствия удара стихии ликвидируют в авральном режиме» корреспондент живописует: «Легковушки затопило почти по крышу — видно, как они пытаются ехать под горку, но получается скорее плыть по течению», «Обычные городские автобусы превратились в речные трамваи. В салонах — воды по колено». И чтобы было хоть немного похоже на правду: «Примечательно, что в некоторых районах города про дождь вообще не знали, в то время как буквально через улицу происходил настоящий потоп».

Но РЕН ТВ такой вариант не устраивает. В сюжете «По четырем регионам России ударили мощные ливни» этот канал сообщил: «Самые сильные ливни наблюдались в Уфе. Большинство улиц в городе полностью затопило, на дорогах образовались километровые пробки».

Агентство «Интерфакс-Россия» на провокации в честь Ильина дня не поддалось, и обратило все свое внимание на экологию: «Промпредприятия Башкирии ежегодно увеличивают инвестиции в капитал, в том числе в защиту экологии – власти». Промышленные предприятия Башкирии ежегодно увеличивают объем инвестиций в основной капитал, направляя средства, в том числе, в сферу охраны окружающей среды, заявил министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев. А еще он сообщил, что «Инвесторы строят на территории Башкирии порядка 10 мусороперерабатывающих комплексов», и произошло это на пресс-конференции, организованной... агентством "Интерфакс-Поволжье" в среду в Уфе.

Беспокоит состояние экологии и наших южных соседей: «Состояние городской среды Оренбурга оценили как «плохое», — заголовок сообщения оренбургского филиала «Эха Москвы». Но оказывается, есть состояние еще и хуже, чем «плохое». По данным проекта «индекс качества городской среды», хуже, чем в Оренбурге состояние городской среды в Уфе, Челябинске и Самаре, а лучше, например, в Тольятти, Стерлитамаке и Набережных Челнах.

Хуже всех дела в Уфе и с закупкой фото- и видеокамер для уфимских дорог. «Контракт на закупку дорожных камер в Уфе заключен с нарушениями», — информируют «Известия». А выявило эти нарушения при заключении контракта управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан. Ведомство приостановило исполнение контракта.

Уфа — везде. Например, «Интерфакс-Россия» сообщает, что «АО "Салаватстекло" (Уфа)» отказалось строить стеклозавод в поселке городского типа Горный в Новосибирской области, где власти рассчитывают создать территорию опережающего развития, но рассматривает другие территории региона для размещения предприятия.

Наконец, НТВ в сюжете «Петербургский суд отправил в колонию мошенницу из турфирмы» тоже находит связь со столицей нашей республики. В Петербурге приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима старшего менеджера турфирмы «Самолет». Но приговор показался потерпевшим слишком мягким: «Прокурор просил 6 лет лишения свободы, а лишенные денег и отдыха требовали максимального наказания — 10 лет заключения. Особенно учитывая, что по такой же схеме Ксения Вяткина обманывала через турфирму жителей Уфы, за что тоже понесла наказание».