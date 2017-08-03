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3 августа Четверг

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В рамках предсезонного Кубка ХК «Салават Юлаев» уфимцы сразятся со «Спутником»

СПОРТ

В рамках предсезонного Кубка ХК «Салават Юлаев» уфимцы сразятся со «Спутником» Фото: Дмитрий Слезин

В рамках предсезонного Кубка ХК «Салават Юлаев» уфимцы сразятся со «Спутником» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

3 августа после дня отдыха на турнире состоится третий игровой день предсезонного Кубка ХК «Салават Юлаев».

В этом туре на льду Дворца спорта встретятся (время — уфимское):

12:00 «Авто» – «Реактор» (большая арена);

15:30 «Белые Медведи» – «Мамонты Югры» (малая арена);

19:00 «Спутник» – «Толпар» (большая арена).

Уфимский «Толпар» имеет в своем активе крупное поражение на старте, проигрыш в овертайме и разгромную победу в крайнем матче. Команда из Уфы с 4 очками пока на четвертой позиции среди шести команд турнира.

Теги: хоккей, МХЛ, предсезонка
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