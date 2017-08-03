Десантники искупались в центральном фонтане Уфы – видео Фото: автор | Видео: автор



















Десантники искупались в центральном фонтане Уфы – видео Фото: автор

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе «голубые береты» 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск России. С самого утра стало ясно, чей это будет день – на дорогах мелькали высунутые из окон машин флаги ВДВ, на улицах – одетые в тельняшки мужчины, женщины с детьми.

Центром притяжения «десантного братства» стала площадь имени Салавата Юлаева. Вечером парковку перед Телецентром заполонили автомобили с наклейками «За ВДВ!». Сотрудники ГИБДД после 22.00 разворачивали машины водителей, хотевших там припарковаться. По словам стражей порядка, это делалось ради спокойствия и благополучия мирных граждан.

У ярко-подсвеченного центрального фонтана градус веселья заметно повышался. Разгоряченные песнями под гитару десантники никак не могли пренебречь «традицией» освежиться в воде. Полицейские следили за порядком, делали предупреждение. Тем не менее, празднующие свой профессиональный праздник поочередно на несколько секунд запрыгивали в фонтан. Затем, с нескрываемой радостью и даже гордостью, вылезали из воды и передавали эстафету своим сослуживцам.

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне праздника Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям информировал, почему нельзя купаться в фонтанах. А именно, из-за возможности заражения, так как вода циркулирует по замкнутому контуру; из-за опасности получения травмы об оборудование фонтана; из-за нарушения общественного порядка — могут возникнуть проблемы с законом.

«Фонтан — это «хранилище» заразных заболеваний. В нем могут купаться и животные, и птицы, и больные люди, и бездомные. Есть вероятность заразиться — от банальных грибков до менингита и брюшного тифа. От животных может достаться токсоплазмоз, менингопневмония. Вода в фонтанах обновляется раз в неделю, и это в лучшем случае. Фонтан — это не бассейн. И купаться в нем запрещено!», — подчеркнули в ведомстве.