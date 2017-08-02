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3 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе в историческом центре столкнулись Bentley и отечественная легковушка, последняя опрокинулась на крышу

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Bentley Continental произошло в историческом центре Уфы на перекрёстке улиц Ленина и Достоевского 2 августа поздно вечером.

Со слов очевидцев, водитель «двенадцатой» ехал на большой скорости, надеясь успеть «проскочить» светофор и столкнулся с Bentley. От сильного столкновения отечественный автомобиль опрокинулся на крышу.

Водители обоих транспортных средств серьезно не пострадали, чего не скажешь об их транспортных средствах. Многие очевидцы происшествия посочувствовали водителю ВАЗа. Другие свидетели ДТП проявили больше сочувствия к владельцу дорогой иномарки, ремонт которой обойдётся к круглую сумму.

Теги: дтп
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