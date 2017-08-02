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2 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии ищут водителя автомобиля, наехавшего на отдыхающего у озера уфимца

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии ищут водителя автомобиля, наехавшего на отдыхающего у озера уфимца Фото: Лейла Аралбаева

В Башкирии ищут водителя автомобиля, наехавшего на отдыхающего у озера уфимца Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане неизвестный водитель наехал на отдыхающего у водоема уфимца и скрылся. ДТП произошло вечером 30 июля в Кармаскалинском районе. По предварительным данным, 56-летний пострадавший вместе с родственниками отдыхал на озере, расположенном возле деревни Таусенгирово. Мужчина уснул на покрывале, которое постелил возле машины своего родственника. В этот момент начал движение припаркованный рядом серебристый автомобиль «Фольксваген Поло». Иномарка наехала на уфимца, в результате чего отдыхающий получил травмы головы, уточнили в пресс-службе МВД по РБ.

Сообщение о происшествии поступило в Отдел МВД России по Кармаскалинскому району из районной больницы, куда и был доставлен мужчина.

По факту оставления места дорожно-транспортного происшествия возбуждено административной дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по поиску данной автомашины и установлению личности водителя скрывшегося с места аварии.

Свидетелей происшествия просят позвонить по телефону: (34765) 2-13-31 или по телефону «02».

Теги: дтп, наезд
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