В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с «поплывшей» в дождь улицей Трамвайной Фото: группа «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»/ Айрат Галлямов В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с «поплывшей» в дождь улицей Трамвайной Фото: группа «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»/ Айрат Галлямов

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Накануне вечером в северной части Уфы прошел сильный ливень. Как сообщалось ранее, потоки дождя затопили улицу Трамвайную. В плену стихии оказались как автомобили, так и их владельцы. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу «поплывшей» улицы в администрацию города.

«Сейчас после снятия верхнего слоя асфальтового покрытия по улице Трамвайной, в СУРСИС подана заявка на проведение работ по ливневой канализации, — сказали в пресс-службе ведомства. — В рамках ремонта асфальтового покрытия восстанавливается существующая ливневая канализация, проводится ее очистка. Этим занимается СУРСИС по заявке дорожников».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ проинформировали, что вечером 1 августа в результате дождя автодороги не перекрывались, а системы жизнеобеспечения функционировали в штатном режиме. В свою очередь, спасатели были готовы к реагированию.

«Городская ливневая канализация — инженерная система, которая является эффективным способом отвода дождевой и талой воды. В Уфе активная работа по развитию столь необходимой городу дренажной системы возобновилась в последние три года. В 90-е и в начале 2000-х годов ей не уделялось должного внимания. Коммуникации, построенные в Уфе в 60-е годы прошлого века, сильно устарели и износились. Они не были рассчитаны на нынешнюю площадь улично-дорожной сети, также как существующий диаметр коллекторов — на большой поток дождевых и талых вод, — проинформировали в пресс-службе мэрии. — В частности, проблемы наблюдаются в местах выхода и скопления талых, грунтовых и ливневых вод: сток воды с улицы Шафиева на проспект Салавата Юлаева, перекресток улиц Баязита Бикбая — Сипайловской, ул. Баязита Бикбая в створе дома №6, дублер ул. Жукова за ТСК «Сипайловский».

Сейчас на территории столицы функционирует более 123 тысяч погонных метров ливневых коллекторов. С учетом увеличения в городе площади асфальтового покрытия, принимаются меры по расширению сети ливневой канализации.

В ведомстве отметили, что пути решения проблем выработаны. Сделан монтаж дренажной системы, которая позволит полностью перекрыть поток воды с улицы Шафиева на проспект Салавата Юлаева. По дублеру ул. Жукова завершен монтаж дождеприемных решеток с водоотводной системой на участке от магазина «Дом мебели» до ул. М. Рыльского. На перекрестке улиц Б. Бикбая — Сипайловской смонтирован участок канализации с уловителями родников и ливневых стоков. В планах установка дождеприемного канала вдоль проезжей части ул. Сипайловской, а также строительство ливневой канализации по ул. Новогорной — на участке от ул. Российской до ул. Сипайловской длиной в 1,1 километра.