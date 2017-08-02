В Башкирии нетрезвый водитель автобуса рисковал жизнями 13 пассажиров Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии нетрезвый водитель автобуса рисковал жизнями 13 пассажиров Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 2 августа сотрудники отдельного батальона ДПС на 278 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск остановили автобус Toyota Hiaсe. В салоне пассажирского автотранспорта, ехавшего в направлении Магнитогорска, находились 13 пассажиров.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что при проверке документов инспекторы почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Алкотестер показал результат 1,557 мг на литр выдыхаемого воздуха.

По словам 44-летнего водителя, жителя Челябинской области, он употреблял крепкие спиртные напитки накануне вечером.

По предварительным данным, автобус принадлежит предприятию из Челябинска. Организация осуществляет регулярные перевозки пассажиров из Белорецка в Магнитогорск.

В отношении водителя был составлен административный материал по статье 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». За это предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

Госавтоинспекция и дальше продолжит проверки владельцев и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, отметили в ведомстве.