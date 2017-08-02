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2 августа Среда

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ХК «Салават Юлаев» проведет традиционный «День болельщика»

СПОРТ

ХК «Салават Юлаев» проведет традиционный «День болельщика» Фото: Олег Яровиков

ХК «Салават Юлаев» проведет традиционный «День болельщика» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

12 августа уфимцев ждет традиционный предсезонный праздник для любителей хоккея — «День болельщика», который пройдет под девизом «Зеленый тебе к лицу». Как сообщает официальный сайт ХК «Салават Юлаев», мероприятие начнется в 14.00 на площадке перед «Уфа-Ареной» со стороны улицы Цюрупы, а после переместится в фойе ледового дворца.

Для зрителей подготовлена богатая развлекательная программа: можно будет потренировать удары в бросковой хоккейной зоне, пообщаться с девушками из группы поддержки, поучаствовать в мастер-классах и квестах, а главное — получить автографы «юлаевцев». Для самых маленьких болельщиков будет оборудована специальная детская зона.

Торжественная часть пройдет на ледовой площадке. Хоккеисток «Агидели» наградят серебряными медалями чемпионата России, которые девушки завоевали в предыдущем сезоне. Гости смогут познакомиться с новичками клуба и пообщаться с хоккеистами и тренерским штабом.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Теги: ХК «Салават Юлаев»
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