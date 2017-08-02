Первые советские «беспилотники», или как авиамоделист из Башкирии установил международный рекорд Фото: Книжная палата РБ Первые советские «беспилотники», или как авиамоделист из Башкирии установил международный рекорд Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе на юбилейных состязаниях авиамоделистов были установлены два новых рекорда. О первых советских «беспилотниках» и юных покорителях неба рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На днях в Уфе закончились 15-е областные юбилейные состязания юных авиамоделистов Башкирии, — сообщила газета. — В них приняли участие 103 человека, выставившие около 200 моделей бензино- и резиномоторных самолетов и планеров».

Во время этих состязаний были установлены два рекорда — международный и всебашкирский. Всебашкирский рекорд по продолжительности полета для модели планера установил ученик 10 класса Кушнаренковской школы Фуат Тимирбаев. «Его модель продержалась в воздухе 35 минут», — отмечается в публикации.

А ученик 9 класса Ишимбайской школы Владимир Давыдов смог установить международный рекорд по скорости полета. Его модель самолета показала при подъеме со старта скорость, равную 22,7 метра в секунду, и тем самым установила международный рекорд скорости полета для моделей этого типа.

«Материалы о рекордном полете модели Володи Давыдова отправлены в Центральный аэроклуб имени Чкалова, откуда они будут представлены в Международную авиационную федерацию для регистрации международного рекорда», — сообщила газета со ссылкой на БашТАСС.

Справка. Международная авиационная федерация (ФАИ) была основана в 1905 году для организации содействия авиации и космонавтике. Ее штаб-квартира находится в швейцарской Лозанне. Все спортивные рекорды для пилотируемых летательных аппаратов и авиамоделей подлежали стандартизации и регистрации в ФАИ. В СССР авиамоделизму уделялось огромное внимание: издавались журналы, проводились соревнования. В стране были тысячи бесплатных кружков, где занимались и строили модели собственными руками дети и взрослые. Авиамодельный спорт был кузницей кадров для авиационной промышленности страны.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.