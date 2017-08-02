В собственность Башкирии безвозмездно передан санаторий в Крыму Фото: Олег Яровиков В собственность Башкирии безвозмездно передан санаторий в Крыму Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В собственность Республики Башкортостан безвозмездно передан санаторий в Крыму. Он расположен в Евпатории, на улице П.Морозова, 1-3.

Передача санатория произошла в рамках реализации Меморандума между Советом министров Республики Крым и правительством Башкортостана от 7 июля 2017 года «по взаимодействию, направленному на осуществление мероприятий по обеспечению развития санаторно-курортной деятельности и организации санаторно-курортного лечения и отдыха детей Республики Башкортостан». Об этом сообщается в распоряжении главы региона Рустэма Хамитова, опубликованном сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно распоряжению Рустэма Хамитова, в регионе создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации Меморандума. Возглавил рабочую группу заместитель Полномочного представителя Башкортостана при президенте России Рустэм Вильданов.

В состав рабочей группы вошли вице-премьер правительства Башкортостана Салават Сагитов, а также главы Минземимущества, Госстроя, Минэкономразвития, Минфина, Минздрава республики и санатория «Янгантау».