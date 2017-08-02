В Башкирии школы вправе сами определить, когда начать учебный год – Минобразования РБ Фото: Олег Яровиков В Башкирии школы вправе сами определить, когда начать учебный год – Минобразования РБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане новый учебный год начнется 2 или 4 сентября. Это связано с тем, что в этом году День знаний совпадает с праздником жертвоприношения Курбан байрам. Соответственно, первое сентября является праздничным нерабочим днем, уточнили в Министерстве образования РБ.

«Так как учебные графики школа формирует самостоятельно, то она вправе начать учебный год не 1 сентября, а позже, например, 2 или 4 сентября», — пояснила начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Минобразования РБ Жанна Миникеева.