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2 августа Среда

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В Башкирии школы вправе сами определить, когда начать учебный год – Минобразования РБ

ОБЩЕСТВО

В Башкирии школы вправе сами определить, когда начать учебный год – Минобразования РБ Фото: Олег Яровиков

В Башкирии школы вправе сами определить, когда начать учебный год – Минобразования РБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане новый учебный год начнется 2 или 4 сентября. Это связано с тем, что в этом году День знаний совпадает с праздником жертвоприношения Курбан байрам. Соответственно, первое сентября является праздничным нерабочим днем, уточнили в Министерстве образования РБ.

«Так как учебные графики школа формирует самостоятельно, то она вправе начать учебный год не 1 сентября, а позже, например, 2 или 4 сентября», — пояснила начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Минобразования РБ Жанна Миникеева.

Теги: образование, день знаний
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