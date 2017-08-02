Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами Фото: автор Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в Доме Правительства РБ сегодня состоялась встреча с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе касающиеся сельского хозяйства.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что республика лидирует в стране по производству мёда. Производимые объемы продукции позволяют экспортировать её.

«Башкортостан — крупнейший производитель мёда в Российской Федерации. Мы знаем, что в Индонезии любят мёд, и что у вас особенно высоко ценится мёд диких пчел, — обратился Рустэм Хамитов к губернатору провинции Западная Ява Ахмаду Херьявану. — У нас есть плантации, на которых производится дикий мед. Из него в республике делают лекарственные препараты, косметические средства. «Башкирский мёд» — наш самый известный бренд»».

Глава Башкортостана добавил, что республика готова рассмотреть возможность экспорта в Западную Яву сухого молока, пшеницы, бобовых, муки, мяса индейки по стандартам халяль, а также других продовольственных товаров.

«Я слышал, что Башкортостан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Мы заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере, — сказал Ахмад Херьяван. — Мы большие любители и поклонники мёда. И действительно, самой большой ценностью для нас является мёд диких пчел. Мёд очень важен для поддержания здоровья».

Рустэм Хамитов выразил надежду, что взаимоотношения между Башкортостаном и Западной Явой будут развиваться по восходящей.

«Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — шутя добавил глава республики.

Как сообщало агентство «Башинформ», в рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях развития сотрудничества республики с провинцией Западная Ява в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Документ скрепили подписями глава Башкортостана и губернатор провинции.