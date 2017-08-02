Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.84 ↓

EUR 70.73 ↓

2 августа Среда

Уфа   °

Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами

ПОЛИТИКА

Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами Фото: автор

Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в Доме Правительства РБ сегодня состоялась встреча с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе касающиеся сельского хозяйства.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что республика лидирует в стране по производству мёда. Производимые объемы продукции позволяют экспортировать её.

«Башкортостан — крупнейший производитель мёда в Российской Федерации. Мы знаем, что в Индонезии любят мёд, и что у вас особенно высоко ценится мёд диких пчел, — обратился Рустэм Хамитов к губернатору провинции Западная Ява Ахмаду Херьявану. — У нас есть плантации, на которых производится дикий мед. Из него в республике делают лекарственные препараты, косметические средства. «Башкирский мёд» — наш самый известный бренд»».

Глава Башкортостана добавил, что республика готова рассмотреть возможность экспорта в Западную Яву сухого молока, пшеницы, бобовых, муки, мяса индейки по стандартам халяль, а также других продовольственных товаров.

«Я слышал, что Башкортостан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Мы заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере, — сказал Ахмад Херьяван. — Мы большие любители и поклонники мёда. И действительно, самой большой ценностью для нас является мёд диких пчел. Мёд очень важен для поддержания здоровья».

Рустэм Хамитов выразил надежду, что взаимоотношения между Башкортостаном и Западной Явой будут развиваться по восходящей.

«Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — шутя добавил глава республики.

Как сообщало агентство «Башинформ», в рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях развития сотрудничества республики с провинцией Западная Ява в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Документ скрепили подписями глава Башкортостана и губернатор провинции.

Теги: Глава РБ, международные отношения, сельское хозяйство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть