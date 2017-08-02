Рустэм Хамитов: «Мы хотели бы участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Индонезии»

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Доме Правительства Башкортостана 2 августа в рамках встречи с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия состоялось подписание протокола о намерениях развития сотрудничества республики с этой провинцией в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Документ скрепили подписями глава Башкортостана Рустэм Хамитов и губернатор провинции Западная Ява Ахмад Херьяван.

«Мы хотели бы участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Индонезии. Прежде всего это модернизация и строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей. У нас есть соответствующие компетенции, институты, проекты, инжиниринговые и строительные компании. Соответственно, сегодня «Роснефть» уже ведет работу с индонезийскими компаниями, и хотелось бы, чтобы через «Башнефть» наши специалисты привлекались к такой работе», — сказал Рустэм Хамитов.

По словам главы региона, Башкортостан может стать для Индонезии надежным поставщиком продовольственной продукции, которая имеет статус халяльной. Из приоритетных направлений сотрудничества глава республики также отметил образование, культуру и туризм.

«Для нас в данном случае Индонезия является новым партнером, и мы понимаем, что перспектива достаточно большая, — пояснил Рустэм Хамитов. — В том числе, мы говорили о машиностроительной продукции, вертолётах, двигателях. Все это вызывает большой интерес у наших партнеров. Будут выстраиваться межпарламентские отношения, отношения в части гуманитарных связей. Будем работать. Это новая интересная для нас возможность — начинать дружеские, товарищеские отношения с провинцией Западная Ява такой громадной страны, как Индонезия».

Ахмад Херьяван поблагодарил руководство Башкортостана за теплый прием, который был оказан ему и его делегации.

«Сначала мы наметим те направления, которые представляют взаимный интерес в рамках соглашения о побратимых связях между нашими регионами. И уже в рамках этого документа мы планируем развивать взаимодействие в таких областях, как образование, культура, сельское хозяйство, животноводство и машиностроение. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области металлургии и нефтехимической отрасли. Так как Западная Ява является самым густонаселенным регионом Индонезии с численностью более 47 млн человек, у нас очень емкий рынок и это дает дополнительные преимущества для реализации различных проектов», — отметил губернатор Западной Явы.

Республика Индонезия входит в число внешнеэкономических партнеров Башкортостана. За последние годы наибольший объем взаимного товарооборота зафиксирован в 2013 году — 78,9 млн долларов, в результате крупной поставки в Индонезию авиационных турбореактивных двигателей. Традиционно на экспорт поставляются синтетический каучук и нерафинированная сера. Основу импорта составляет различное оборудование. В прошлом году объем внешнеторгового оборота между Башкортостаном и Индонезией составил 807 тысяч долларов, а за пять месяцев 2017 года объем оборота превысил показатель 2016 года в 1,5 раза.