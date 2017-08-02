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2 августа Среда

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Парашютисты Башкирии успешно выступили на чемпионате России в Пскове

СПОРТ

Парашютисты Башкирии успешно выступили на чемпионате России в Пскове

Фото: сайт Федерации парашютного спорта РБ

Парашютисты Башкирии успешно выступили на чемпионате России в Пскове

Фото: сайт Федерации парашютного спорта РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Пскове завершился чемпионат России по парашютному спорту, состоявшийся одновременно с Кубком Вооруженных Сил Российской Федерации и посвященный генералу Василию Маргелову, основателю ВДВ. Состязания проводились с 25 по 30 июля на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, в них приняли участие около 80 спортсменов из 35 регионов страны.

Как сообщили в Федерации парашютного спорта РБ, по итогам соревнований мужская сборная команда Башкортостана в составе Тимура Хамитова, Ильнура Халиуллина, Артема Боровика и Алексея Буренина заняла третье место в групповых прыжках на точность приземления, уступив команде Псковской области и команде ЦСКА (Москва). Также мужчины завоевали бронзовые медали командного двоеборья, уступив команде ЦСКА и Псковской области. Женская команда Башкортостана в составе Евгении Торгашевой, Ирины Абдуллиной и Ксении Трофимовой завоевала серебряные медали командного двоеборья, немного уступив команде Псковской области.

В личном зачете башкирские спортсмены также выступили успешно: Алексей Буренин занял второе место в двоеборье и завоевал золотую медаль в точности приземления. В прыжках на индивидуальную акробатику спортсмен стал шестым. Евгения Торгашева (Кумертау) разделила третье место в личном двоеборье с Таисией Кривощёковой (Псков), уступив Елене Тушевой из ЦСКА (Москва) и Любови Екшикеевой (Псков).

Теги: парашютный спорт, чемпионат России
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