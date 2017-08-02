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2 августа Среда

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В Уфе закрыли на ремонт один из переулков и временно отменили троллейбусный маршрут

ОБЩЕСТВО

В Уфе закрыли на ремонт один из переулков и временно отменили троллейбусный маршрут Фото: с сайта администрации Уфы

В Уфе закрыли на ремонт один из переулков и временно отменили троллейбусный маршрут Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе до 6 августа закрыли движение транспорта по переулку Российскому на участке от проспекта Октября до улицы Российской, а также по одной полосе движения четной стороны проспекта Октября в районе остановки «Театр кукол». Причина этих мер — необходимость внесения изменений в проектные решения по прокладке инженерных сетей, пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

В связи с ремонтными работами изменится и движение общественного транспорта. Так, временно закроется троллейбусный маршрут №16 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол». Высвободившиеся троллейбусы будут направлены по маршруту №14 «Мкр. «Белореченский» – Бульвар Славы» по ул. Менделеева и ул. 50 лет СССР.

Со схемой движения автобусного маршрута №260 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Уфы.

Теги: движение транспорта
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