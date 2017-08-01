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2 августа Среда

Уфа   °

В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица Трамвайная

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица Трамвайная

Фото: БашДТП

В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица Трамвайная

Фото: БашДТП

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Обрушившийся на столицу Башкирии ливень затопил несколько машин в северной части города. Потоки дождя затопили улицу Трамвайную. В плену стихии оказались как автомобили, так и их владельцы, сообщается в сообществе БашДТП.

Водители, в ожидании помощи, забрались на крыши своих машин.

Это не первое подобное происшествие в Уфе этим летом. Обрушившейся в субботу, 15 июля, во второй половине дня сильный ливень затопил некоторые улицы и магистрали Уфы, причинив немало неприятностей всем участникам дорожного движения.

Из-за огромной реки, образовавшейся на улицах Айская и Бакалинская (особенно в районе ТРК «Ultra») автомобилисты вынуждены были выехать на встречную полосу, потому что легковушки практически «захлебывались» в воде.

Теги: Ливень, подтопления
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