В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица ТрамвайнаяФото: БашДТП
В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица Трамвайная
В столице Башкирии после ливня «поплыла» улица ТрамвайнаяФото: БашДТП
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Обрушившийся на столицу Башкирии ливень затопил несколько машин в северной части города. Потоки дождя затопили улицу Трамвайную. В плену стихии оказались как автомобили, так и их владельцы, сообщается в сообществе БашДТП.
Водители, в ожидании помощи, забрались на крыши своих машин.
Это не первое подобное происшествие в Уфе этим летом. Обрушившейся в субботу, 15 июля, во второй половине дня сильный ливень затопил некоторые улицы и магистрали Уфы, причинив немало неприятностей всем участникам дорожного движения.
Из-за огромной реки, образовавшейся на улицах Айская и Бакалинская (особенно в районе ТРК «Ultra») автомобилисты вынуждены были выехать на встречную полосу, потому что легковушки практически «захлебывались» в воде.