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1 августа Вторник

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Всероссийская акция «Ночь кино»: какие три фильма выбрали россияне

КУЛЬТУРА

Всероссийская акция «Ночь кино»: какие три фильма выбрали россияне Фото: Минкульт РБ

Всероссийская акция «Ночь кино»: какие три фильма выбрали россияне Фото: Минкульт РБ

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Завершилось всероссийское голосование по акции «Ночь кино». Россияне сами выбрали, какие три фильма они будут смотреть вечером 27 августа. Победителями голосования стали: «Кухня. Последняя битва» Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева и «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа. Для юных посетителей всероссийского киносеанса будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед» Алексея Цицилина.

Всероссийская акция «Ночь кино» впервые состоялась в прошлом году во всех регионах России с 27 на 28 августа. Ее организаторами стали Фонд кино совместно c Министерством культуры РФ.

В Уфе мероприятия прошли сразу на нескольких площадках. Праздник кино стартовал в кинотеатре «Искра» с премьеры комедии башкирского режиссера Булата Юсупова «Наган». Программу продолжили акции в парке культуры и отдыха «Кашкадан». На большом экране под открытым небом зрителям продемонстрировали фильмы киностудии «Башкортостан», отмеченные наградами различных международных фестивалей. Это анимационные картины «Приключения Урала и Шульгена», «Алдар и серый волк», а также игровые короткометражные фильмы «Листок» и «Пилорама».

Помимо этого, вниманию зрителей были представлены лучшие отечественные фильмы, также выбранные жителями страны. Это анимационный фильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и художественный фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева. А в кинотеатре «Родина» показали военно-историческую драму «Батальонъ» режиссера Дмитрия Месхиева.

Примечательно, что к первой всероссийской акции «Ночь кино» присоединилась не только Уфа, но и другие города и районы, где также прошли тематические мероприятия, сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ.

Теги: ночь кино
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