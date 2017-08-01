Со 2 августа движение транспорта на улице Большая Гражданская в Уфе будет закрыто Фото: администрация Уфы Со 2 августа движение транспорта на улице Большая Гражданская в Уфе будет закрыто Фото: администрация Уфы

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе на ул. Большая Гражданская в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт асфальтового покрытия проезжей части. В ближайшие дни дорожные службы приступают к устройству верхнего слоя асфальта. Поэтому движение по этой улице будет временно закрыто.

2 августа, с 8 до 22 часов на участке ул. Большая Гражданская — от ул. Кировоградской до ул. Оренбургской.

3 августа, с 8 до 22 часов – на участке от улицы Оренбургской до бульвара Ибрагимова.

4 августа, с 8 до 22 часов – на участке от бульвара Ибрагимова до ул. 50 лет Октября.

Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях с полным ограничением движения транспортных средств поквартально, отметили в пресс-службе администрации Уфы.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в строительном сезоне 2017 года будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети.

На улицах с повышенной интенсивностью движения применяется полимерасфальтобетон. Асфальтобетон на основе полимерно-битумного вяжущего отличается от классического асфальтобетона повышенной стойкостью к деформации, высокой прочностью, водо- и морозостойкостью, теплоустойчивостью и упругостью как при кратковременном, так и при длительном действии нагрузки. Кроме того, используется щебень изверженных и метаморфических горных пород с высокими показателями сопротивления дробимости и истираемости.

Перечень улиц и автомобильных дорог, включенных в проект, составлен исходя из «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой населением в пределах одних суток, а также из показателей загруженности улиц.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс.Пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс.Пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы, в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».