Рустэм Хамитов прокомментировал подписание договора по строительству Восточного выезда из Уфы Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов прокомментировал подписание договора по строительству Восточного выезда из Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал подписание договора на строительство Восточного выезда из Уфы.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Стамбуле Башкирская концессионная компания и ООО «Лимакмаращавтодороги», компания Группы Лимак (Турция) подписали договор на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы.

«Если мы говорим о больших стройках, то сейчас в Караидельском районе республики строится мост через Уфимку — Караидель. Это крупный, стратегический объект. К нему еще примыкает новый, 60-километровый участок дороги до Тастубы. Это суммарно около четырех миллиардов рублей. Первая очередь моста, как и транспортная развязка в районе Тимашевского переезда в Уфе, будет сдана в конце 2018 года. В 2019 году планируется сдача в эксплуатацию 60-километрового участки дороги. Это новое, абсолютно важное и крупное направление для нашей республики, — отметил Рустэм Хамитов. — Что касается Восточного выезда из Уфы, то этот объект — многострадальный, все измучились. И те, кто начинал, и те, кто потом пытался поддерживать тоннель в рабочем состоянии, и мы, потому что нам нужно было принять оптимальное решение».

По словам главы республики, было немало тех, кто выступал против строительства Восточного выезда, уверенных, что «надо законсервировать стройку, законопатить этот тоннель, засыпать его песком и забыть об этом». А убытки – списать. В сумме, это порядка пяти – шести миллиардов рублей.

«Но была и группа людей, которая продолжала верить в этот проект. На сегодняшний день, на условиях концессии, может быть, еще не на 100 процентов, а на 90 можно говорить о том, что завершение этого строительства возможно», — заявил журналистам Рустэм Хамитов.

Срок сдачи объекта, включая весь комплекс работ по созданию защитных сооружений, берегоукреплению запланирован на 2025 год. Именно к этому времени будут соединены федеральные трассы М5 и М7 через Уфу для легкового транспорта.

«Только легковой транспорт, — подчеркнул глава Башкортостана. — Несмотря на то, что если бы был грузовой транспорт, окупаемость этой дороги выросла бы в разы. Дорога будет платной. Уже достигнута договоренность с банками, которые будут участвовать в этом проекте. Заканчиваются все экономические расчеты, рассматриваются варианты финансирования, сроки окупаемости. Подписан предварительный договор с турецкой компанией, которая собирается строить этот объект, и к концу 2017 года мы будем иметь полную, 100-процентную картину, что нас ждет в 2018 году».

По словам главы региона, «в случае успешной реализации проекта по строительству Восточного выезда, в Уфе останется еще одна нерешенная задача — в створе ул. Интернациональной построить мост, который соединил бы северную часть города с трассой М5. Вот тогда можно будет сказать, что в основном мы программу строительства мостов, переходов завершаем».

«Нам хотелось бы и мост в створе Интернациональной построить в 2023-2025 годах. Работы большие, серьезные, важные и нужные во всех смыслах. Мы подходим очень взвешенно: есть деньги – мы выходим. Транспортную развязку возле Тимашевского железнодорожного переезда и Караидельский объект мы сдадим — до 2020 года все это будет. До 2025 года сдадим и Восточный выезд из Уфы. Возможно, что и мост в створе улицы Интернациональной тоже», — добавил Рустэм Хамитов.