Глава Башкирии назвал дату окончания строительства транспортной развязки возле Тимашевского переезда в Уфе Фото: автор









Глава Башкирии назвал дату окончания строительства транспортной развязки возле Тимашевского переезда в Уфе Фото: автор

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава республики Рустэм Хамитов положительно оценил ход строительства в Уфе транспортной развязки возле Тимашевского переезда.

По словом главы региона, он неоднократно получал письма от уфимцев с просьбой построить транспортную развязку на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе города.

«Пробки. Утром, в течение дня здесь очень оживленное движение. Кроме того, эта дорога ведет на крупное городское кладбище, на нефтеперерабатывающие заводы. Было очевидно, что нужно строить этот путепровод, — отметил в ходе осмотра строящегося объекта Рустэм Хамитов. — В силу разных причин советская власть не построила. И после советской власти долгое время не приступали к рассмотрению этого объекта. В прошлом году, оценив возможности республиканского бюджета, а также Фонда социально-целевых программ, куда компания «Башнефть» перечисляет благотворительную помощь, мы приняли решение о том, чтобы начать финансирование, начать строительство».

Как сообщил агентству «Башинформ» главный инженер «Мостоотряд №30» ЗАО «Уралмостострой» Александр Кучерявец, работы выполняются строго по графику.

«Площадка освобождена от коммуникаций. Осуществлен вынос газа. Сейчас занимаемся выносом водопровода. По графику в августе должны освободить. Четыре из шести опор уже возведены. Смонтирован одни пролёт. Готовимся к монтажу пятого и шестого пролетов, что на другой стороне железной дороги. Параллельно занимаемся одной из промежуточных опор. Всё идет по графику», — рассказал главный инженер.

По словам представителя генподрядчика, строительство транспортной развязки возле Тимашевского железнодорожного переезда ведется в круглосуточном режиме, в две смены. В общей сложности на объекте занято порядка 70 человек.

В настоящее время строительство стратегически важного для Уфы объекта ведется по первому этапу.

Общая протяженность транспортного участка, включая подъезды к мосту, составит один километр. Длина непосредственно двухполосного путепровода составит 161 метр. Проектом также предусмотрены устройство двухметрового тротуара, установка шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений.

Завершение первого этапа строительства запланировано на конец 2018 года.

«Даже этот первый этап достаточен для того, чтобы пропускать транспортный поток, существующий на сегодняшний день. Так что к IV кварталу 2018 года жители Уфы и прилегающих поселков получат новый путепровод, который существенно улучшит здесь транспортную ситуацию, — заявил журналистам глава Башкортостана Рустэм Хамитов. — Вспомните: мы в свое время построили такой же путепровод в Дёме. До его строительства — километровые пробки, многочасовые ожидания. Сегодня никто не замечает, легко проезжает этот участок. Или новый Затонский мост. Сейчас, что называется, со свистом здесь проезжают автомобили и, я надеюсь, что такая же ситуация будет и в октябре следующего года. Мы договорились, что ко Дню республики, к 11 октября, этот объект будет сдан».

Подрядчик опытный, подчеркнул Рустэм Хамитов, поэтому все графики по строительству очередной транспортной развязки будут выдержаны.

«Опасений никаких нет: объект будет. Сбудется мечта многих, многих жителей, которые будут пользоваться этим сооружением», — выразил уверенность глава республики.