Изменен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг Фото: Ксения Калинина Изменен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Закон предусматривает ряд изменений в Жилищный кодекс РФ. Они касаются порядка оплаты горячей и холодной воды и электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно тексту документа, размер указанных расходов будет пересчитываться по показаниям счетчика при наличии общедомового прибора учета. При его отсутствии размер оплаты будет высчитываться в соответствии с нормативом потребления коммунальных ресурсов.