Экспедиция академиков: что изучали в Башкирии видные ученые страны Фото: Книжная палата РБ



Экспедиция академиков: что изучали в Башкирии видные ученые страны Фото: Книжная палата РБ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В республике работает экспедиция Академии наук СССР, сообщила газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Издание выяснило, что искали и изучали в Башкирии видные ученые страны. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Над изучением рудно-ископаемых богатств, производительных сил Урала работает комплексная экспедиция Академии наук СССР», — говорится в публикации. В экспедиции, возглавляемой академиком И. П. Бардиным, принимали участие видные ученые страны: почвоведы, геоботаники, экономисты, гидрологи, агрономы, зоотехники.

«На днях в Уфу прибыла почвенная группа экспедиции, — информировала газета. — В их числе академик Л. И. Прасолов, доктора географических наук Е. И. Иванова, И. П. Герасимов, Е. М. Лавренко, профессор И. С. Лупинович». Интерес ученых привлекали огромные природные богатства, разнообразие видов растений и почвенных условий Башкирии.

Группа почвоведов планировала пробыть в республике до октября 1940 года. Ученые проводили работу по детальному изучению почв горно-лесных районов республики, выявляли точное географическое распределение природных ресурсов, изучали распространение ветровой и водной эрозии почвы. Всё это делалось для правильного использования имеющихся ресурсов в системе земледелия, чтобы организовать полноценное снабжение края сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания.

Прибывшую в Башкирию группу экспедиции возглавлял академик Леонид Прасолов, в то время директор Почвенного института Академии наук СССР. В издании отмечается, что именно академик Прасолов создал новое направление в науке о почвах и разработал научные основы картографирования почв. Его работы сыграли большую роль в повышении урожайности полей страны.

Ранее газета сообщила, что в Башкирский заповедник на лето приехал энтомолог из Зоологического института Академии наук. Вместе с другими научными работниками он исследовал почвы заповедника, кормовые растения диких млекопитающих и птиц, проводил биоценологические исследования над энтомофауной буревала. Ученые составляли экологический очерк боровой белки, косули, изучали роль грызунов и насекомоядных в сосновых борах, динамику численности и расселение зайца-беляка после мора 1934 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.