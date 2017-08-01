Башкирские бизнесмены соберутся в Кумертау на День предпринимательства Фото: ИА "Башинформ" Башкирские бизнесмены соберутся в Кумертау на День предпринимательства Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодный республиканский День предпринимательства пройдет в Кумертау 25 августа. Организаторы мероприятия — Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму, администрация Кумертау, Торгово-промышленная палата Башкортостана.

«День предпринимательства — традиционная площадка для бизнеса республики. Каждый год мы ищем новые формы работы, приглашаем интересных спикеров. В рамках форума состоятся открытый диалог в формате «вопрос-ответ», сессия с топ-экспертами, а также семинары, мастер-классы и конференции. Особый акцент делается на B2B-площадки», — рассказал президент ТПП РБ Азат Фазлыев.

Предстоящий форум интересен прежде всего для собственников малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, руководителей организаций. Его участники смогут познакомиться с организациями, осуществляющими поддержку бизнеса, наладить полезные деловые контакты, обменяться опытом в кругу единомышленников, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Желающим принять участие в мероприятиях Дня предпринимательства необходимо пройти регистрацию.