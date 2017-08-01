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1 августа Вторник

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В Башкирии будет организован фототур в природный парк «Мурадымовское ущелье»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии будет организован фототур в природный парк «Мурадымовское ущелье» Фото: БО РГО

В Башкирии будет организован фототур в природный парк «Мурадымовское ущелье» Фото: БО РГО

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фототур в природный парк «Мурадымовское ущелье» будет организован» 5-6 августа в рамках фотоконкурса «Живая природа Башкортостана-2017». В путешествие приглашаются все желающие, профессионалы и любители.

Для желающих присоединиться к фотоэкспедиции запланированы экскурсия по экотропе «Новомурадымовская пещера», мастер-классы от известных фотографов Андрея Старостина, Фаиля Абсаттарова.

«Фототур подарит вам не только активный отдых, но и тесное общение в кругу единомышленников, откроет красоту нашей республики, а также массу впечатлений и уникальных фотоснимков», — обращаются организаторы к жителям Башкортостана.

По информации Башкирского отделения Русского географического общества, участие в фототуре бесплатное. Проезд и проживание оплачиваются за свой счет.

Для участия необходимо связаться с координатором фотоконкурса и оставить заявку по телефону: 8-964-96-02-845 или написать письмо на электронную почту mga_bio@mail.ru.

В фотоконкурсе «Живая природа Башкортостана» могут принять участие все желающие. Подробная информация об условиях конкурса — на сайте Башкирского отделения РГО.

Теги: природные парки, фототур
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